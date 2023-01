SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia encontrou seis crianças, entre sete meses e cinco anos, em um porão de uma adega abandonada na Áustria. No local ilegal, também moravam um austríaco de 54 anos e sua esposa, de 40 anos.

Segundo informações de veículos internacionais, as autoridades encontraram as crianças após o homem, que não teve sua identidade revelada, atacar funcionários dos serviços sociais com spray de pimenta.

O casal afirmou aos agentes que as crianças são seus filhos, mas a informação ainda é analisada pela polícia. O caso foi publicado pelo jornal The Telegraph.

GRUPO DE EXTREMA DIREITA

O homem também seria ligado a um grupo de extremistas da direita, de acordo com jornais locais. No local, armas também foram encontradas.

O local teria recebido reforma com portas, janelas, eletricidade, mas o saneamento foi considerado inadequado pelas autoridades.

Segundo informações do The Telegraph, as crianças não foram trancadas ou negligenciadas.