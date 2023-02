SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A ajuda humanitária brasileira chegou na noite desta quinta-feira (9) a Ancara, capital da Turquia. De lá, o grupo segue para Adana, cidade mais ao sul próxima da fronteira com a Síria, região do epicentro do terremoto ocorrido na última segunda-feira que já soma mais de 21 mil mortos.

O grupo é formado por 42 pessoas especializadas em busca e resgate urbano e salvamento. A equipe conta com 34 bombeiros de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal, além de médicos e agentes da defesa civil.

A missão inclui também cinco cães farejadores para colaborar na localização das vítimas do terremoto e seis toneladas de equipamentos para ajudar nas buscas.

A ajuda humanitária deve permanecer na Turquia por duas semanas para localizar e dar suporte às vítimas.

O Ministério da Saúde doou três conjuntos de "kits calamidade" que contêm, cada um, 250 kg de medicamentos e itens emergenciais. Eles têm a capacidade para atender até 1.500 pessoas pelo período de um mês.