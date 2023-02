BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Itamaraty afirmou neste sábado (11) que irá repatriar 17 brasileiros e familiares que procuraram a embaixada do Brasil em Ancara, capital da Turquia, por terem sido afetados pelos terremotos do último dia 6.

De acordo com nota do ministério, as pessoas chegarão ao Brasil ainda neste sábado, na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro.

O retorno acontecerá a bordo de uma aeronave KC-30 da FAB (Força Aérea Brasileira), que levou a missão humanitária do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, coordenada pelo próprio Itamaraty e pelos ministérios da Defesa, da Saúde, da Justiça e da Integração.

O Brasil havia enviado equipes de resgate, além de equipamentos e medicamentos para ajudar a Turquia após o terremoto que atingiu o país e a Síria.

Ao menos 42 profissionais, incluindo 34 bombeiros de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, embarcaram com destino ao país do Oriente Médio na aeronave da Força Aérea Brasileira. Havia ainda médicos e membros da defesa civil.

A ajuda humanitária incluiu também seis toneladas de equipamentos para ajudar nas buscas e quatro cães farejadores para colaborar com as operações para a localização de vítimas do terremoto.

Três conjuntos dos chamados "kits calamidade", que contêm, cada um, 250 kg de medicamentos e itens emergenciais, também foram doados pelo Ministério da Saúde --eles têm capacidade para atender até 1.500 pessoas durante um mês.

A Turquia já contabiliza mais de 20 mil mortos após os tremores.