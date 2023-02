SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos opositores libertados pela ditadura da Nicarágua no último dia 9 de fevereiro, o ex-candidato a presidente Juan Sebastián Chamorro, disse que seu "calvário acaba de terminar, pela força de Deus, que nos fez esse milagre". A mensagem foi enviada à produtora Brasil Paralelo, que lançou recentemente um documentário sobre o regime comandado por Daniel Ortega.

"Sou um homem livre, enfim. Posso caminhar livremente, graças ao trabalho que pessoas como vocês fizeram, apoiando, acompanhando minha esposa por esse calvário que acaba de terminar, pela força de Deus que nos fez esse milagre", declarou Chamorro, em mensagem de áudio.

No filme "Nicarágua, Liberdade Exilada", a empresa, que produz filmes de viés conservador, retrata as trajetórias de diversos oposicionistas que estavam presos, por meio de depoimentos de familiares e amigos. O lançamento coincidiu com a soltura da maioria deles.

A Nicarágua expulsou mais de 270 opositores do regime, que estavam presos há mais de dois anos. Eles foram deportados para os EUA e tiveram a cidadania cassada.