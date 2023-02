SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Milhares de foliões foram às ruas de várias cidades da Alemanha nesta segunda-feira (21) para comemorar o Carnaval, que teve diversos carros alegóricos críticos à Guerra da Ucrânia, às vésperas do aniversário de um ano do conflito.

Em Dusseldorf, um carro mostrava o presidente russo, Vladimir Putin, tomando um "banho de sangue" em uma banheira pintada nas cores amarela e azul da bandeira da Ucrânia. Em Colônia ele foi representado como se fosse um vampiro, beijando o diabo.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também esteve presente, em um carro alegórico em Mainz no qual aparecia "se protegendo" de Putin com um guarda-chuvas estampado com a bandeira da União Europeia.

A Guerra da Ucrânia completa um ano na sexta-feira (24) em um momento em que o país recebe as visitas da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e do presidente americano, Joe Biden, em demonstrações de apoio.