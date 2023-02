SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de idas e vindas, o Congresso do México aprovou nesta quarta-feira (22) um controverso projeto de lei que reduz o orçamento e a estrutura do INE (Instituto Nacional Eleitoral), órgão incumbido de organizar as votações e zelar por sua lisura.

Para opositores, a legislação aprovada ameaça a independência da entidade -o que pode influenciar as eleições presidenciais do ano que vem.

O projeto ratificado agora era uma espécie de plano B do presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Antes, AMLO, como o líder é conhecido, tinha tentado aprovar uma emenda constitucional com diretrizes semelhantes na Câmara, mas ela não conseguiu obter os dois terços do Congresso necessários para a ir adiante.

O líder apelou então para um outro projeto de lei, considerado mais flexível e com tramitação mais simples. Foi esta a proposta aprovada pelo Senado agora, com algumas modificações.

Legisladores da oposição e grupos da sociedade civil afirmam que a reforma é inconstitucional e que pretendem levar a questão à Suprema Corte. Diversas cidades do país planejam protestos contra a medida para este domingo (26).