MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - A Dinamarca aboliu nesta terça-feira (28) o "Store Bededag", feriado da igreja luterana que existia no país desde 1686. Ou melhor, o Grande Dia de Oração segue em vigor para quem quiser rezar, mas as pessoas precisarão fazer isso após o trabalho, pois a partir de 2024 ele será um dia útil como qualquer outro.

A proposta do governo havia sido apresentada pela primeira vez no final do ano passado e, no início de fevereiro, passou por sua primeira discussão no Parlamento. Nesta terça, após quatro horas de debate, a votação de 95 a 68 determinou o fim do feriado.

Ao colocar indústria, comércio e serviços para trabalhar no Grande Dia de Oração, o governo calculou que vai arrecadar cerca de EUR 400 milhões (R$ 2,2 bilhões) com uma folga a menos. A maior parte vem dos impostos, e a verba excedente já tem destino carimbado.

"Nós, na Dinamarca, precisamos gastar mais dinheiro em Defesa e em nossa segurança. Esta é a decisão que tomamos, e estou feliz com isso", disse a primeira-ministra, Mette Frederiksen, após a votação.

O fim do feriado religioso dinamarquês é mais uma das consequências da Guerra da Ucrânia. "Com o ataque de Putin à Ucrânia, há guerra na Europa. A ameaça se aproximou", dizia um comunicado do governo de Frederiksen, defendendo a proposta no final do ano passado. "Os dinamarqueses devem contribuir para nossa segurança comum."

A intenção é que, em 2030, a Dinamarca esteja destinando 2% de seu PIB para a Defesa. Trata-se de um antigo acordo entre os países-membros da Otan, a aliança militar ocidental, que concordaram com essa porcentagem na Conferência de Riga, em 2006.

A meta, entretanto, nunca foi atingida pela maioria dos países. No caso dinamarquês, os gastos militares foram de 1% no ano passado. Mas, após a invasão da Ucrânia, o país estava correndo para chegar aos 2% em 2033. Com a abolição do feriado, esse número poderá ser atingido em 2030, acredita o governo.

A proposta foi altamente impopular. Neste mês, dezenas de milhares de pessoas protestaram no centro de Copenhague. Os bispos da Igreja Evangélica-Luterana Nacional não só criticaram a ideia, mas também o fato de não terem sido consultados. Já os sindicatos do país apresentaram um abaixo-assinado com os nomes de ao menos 465 mil trabalhadores contrários à medida.

O Dia da Grande Oração é uma data móvel, que cai sempre numa sexta-feira (a quarta após a Páscoa). A data é comumente usada para marcar casamentos no país. O deste ano acontecerá em 5 de maio e será a última vez que os dinamarqueses curtirão esse feriado prolongado.