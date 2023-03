SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Seguidora de Charles Manson que serviu como testemunha da acusação durante o julgamento da seita em 1970, Linda Kasabian morreu aos 73 anos, informou a imprensa americana nesta quarta-feira (1º).

Kasabian atuou como vigia enquanto a chamada família Manson assassinava a atriz Sharon Tate -à época grávida de oito meses- e mais três pessoas em uma casa alugada de um bairro de luxo de Los Angeles em agosto 1969. Ela tinha 20 anos na época.

Ao atuar como testemunha no julgamento do crime, ela conseguiu um acordo de imunidade com a Procuradoria Federal dos Estados Unidos. Já o líder da seita e outros quatro seguidores foram presos. Manson morreu na prisão em 2017.