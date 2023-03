SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um homem, que não teve identidade divulgada, morreu após usar água da torneira para lavar o rosto e ser infectado pela ameba Naegleria fowleri, conhecida como 'comedora de cérebros'. O caso aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos.

A ameba pode causar uma infecção no cérebro conhecida como meningoencefalite amebiana primária (PAM), que até o momento não possui nenhum tratamento eficaz. De acordo com a emissora norte-americana FOX 4, o homem morreu no dia 20 de fevereiro, três dias antes do departamento de saúde do condado de Charlotte emitir um alerta à população sobre a infecção.

Eric Milbrandt, diretor do laboratório marinho da Sanibel-Captiva Conservation Foundation, disse à Fox 4 que a doença causada pela Nagleria fowleri é extremamente rara e só pode afetar as pessoas pelo nariz, não por ingestão.

"A ameba é encontrada em fontes termais, em água morna, lagos e também pode ser encontrada em tanques de água quente e, em alguns casos muito raros, em água da torneira", afirmou Milbrandt.

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), 29 casos de morte por esta ameba foram registrados nos Estados Unidos entre 2013 e 2022. Este caso em específico, segundo o CDC, é o primeiro em que uma pessoa é infectada pela água da torneira na Flórida e o primeiro caso relatado durante os meses de inverno nos EUA.

"A maioria dos casos ocorre nos estados do sul durante o verão, mas as evidências sugerem que as áreas geográficas em que a Naegleria fowleri pode ser encontrada nos Estados Unidos estão mudando, possivelmente devido às mudanças climáticas", diz trecho do comunicado emitido pela CDC.

Em agosto do ano passado, autoridades de saúde de Nebraska, nos EUA, confirmaram a morte de um menino de 8 anos pelo parasita. A suspeita é que a criança tenha contraído a doença no dia 8 de agosto, enquanto nadava no Rio Elkhorn, a alguns quilômetros a oeste da cidade de Omaha.