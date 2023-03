BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Um terremoto de média intensidade atingiu o centro-sul do Chile nesta terça-feira (21), sem vítimas ou danos materiais relatados até o momento.

Segundo o Centro Sismológico Nacional da Universidade do Chile, o epicentro do fenômeno ocorreu na comuna de Melipilla, na Região Metropolitana. Ele marcou magnitude de 5,5 graus na escala aberta de Richter e ocorreu a uma profundidade de 57 quilômetros.

O Chile está localizado na parte sudeste do anel de fogo do Pacífico. Essa é a zona mais sísmica do mundo, e sofre centenas de pequenos movimentos telúricos devido à subducção da placa de Nazca sob a placa sul-americana.

Em 1960, a região de Valdivia, no sul do Chile, sofreu o terremoto mais poderoso já registrado. O fenômeno marcou 9,6 na escala aberta de Richter, que matou 1.655 pessoas.

TERREMOTO ASSUSTA APRESENTADORAS DA CNN

A jornalista Viviana Encina apresentava as últimas notícias dos Estados Unidos juntamente com o jornalista Isel Guerra, quando de repente o estúdio começou a tremer. Elas pararam por um momento para comentar o movimento telúrico e, depois de alguns minutos, continuaram com a cobertura do terremoto.