SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O desabamento de um carrossel gigante em um parque temático na Índia assustou os frequentadores, deixando 17 pessoas feridas.

O episódio ocorreu na terça-feira (22), em Ajmer, na região do Rajastão, no norte da Índia, e foi gravado por testemunhas.

O vídeo mostra a atração operando normalmente, girando com as pessoas no ar, antes de partir para alta velocidade.

Em seguida, um dos cabos da estrutura do carrossel se rompe, separando a plataforma giratória da coluna central e o brinquedo cai abruptamente.

Nas imagens, pessoas que assistiram à cena gritam de desespero e correm para socorrer as vítimas.

Segundo o jornal britânico Mirror, apesar do susto, as vítimas são sofreram ferimentos graves.

A polícia local concluiu que, de fato, a queda foi provocada pelo rompimento de um dos cabos da estrutura.

O dono do parque de diversão e os responsáveis pela manutenção da atração são interrogados, mas as autoridades afirmaram à imprensa que eles devem ser responsabilizados.