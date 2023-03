SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O trem que oferece degustação de vinho durante passeios pela região norte do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, será retomado no dia 3 de maio.

Organizado pela Napa Valley Wine Train, a experiência permite vislumbrar as paisagens da primavera da região, marcada por flores amarelas de mostarda, além de oferecer paradas em pelo menos seis vinícolas.

São três horas de viagem na luxuosa locomotiva. Os passageiros têm direito a um menu especial feito pelo chefe Rodrigo Cuadra, que elaborou pratos com ervas, queijos, chocolates para serem saboreados por diferentes tipos de vinho.

Para o passeio etílico, é preciso desembolsar US$ 395, ou cerca de R$ 2.000. No preço, estão inclusos uma refeição de com sete pratos, vinhos e a passagem de trem.