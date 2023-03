SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira pintura do rei Charles 3º desde que ele assumiu o trono foi divulgada nesta quarta-feira (29). Segundo a imprensa britânica, a obra foi encomendada pela revista Illustrated London News para a capa de sua edição especial sobre a coroação do monarca, a ser lançada na quinta-feira.

O retrato a óleo mostra o britânico usando um pulseira dada a ele pelo líder indígena achuar Domingo Pea recentemente ?os dois se encontraram no Palácio de Buckingham em fevereiro. De acordo com o tabloide britânico Daily Express, o acessório foi incluído na obra para simbolizar o comprometimento de Charles com a crise do clima e a sustentabilidade ambiental.

O autor da pintura é o artista britânico Alastair Barford, que teve duas semanas para terminá-la. Bolsista de um programa patrocinado pela rainha Elizabeth 2ª, ele chegou a retratá-la em 2015, quando ela se tornou a soberana há mais tempo no trono da história do Reino Unido.

Embora Charles não tenha posado para o retrato, o artista pôde estudar o rei durante o evento em que ele se reuniu com Pea, um encontro em prol da biodiversidade realizado no Palácio de Buckingham em fevereiro. Também teve acesso a várias fotografias tiradas na ocasião.

Em entrevistas, Barford disse que a tarefa que assumiu foi ao mesmo tempo honrosa e assustadora. "É uma grande responsabilidade pintar o retrato de alguém que significa tanto para tanta gente. Quis capturar seu espírito cálido e sua sensibilidade, e a empatia que ele demonstrou ao interagir com outras pessoas", afirmou.

A divulgação do retrato se dá antes da primeira viagem oficial do soberano, para a Alemanha, já nesta quarta.