SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de pessoas mascaradas e encapuzadas atacou policiais com coquetéis molotov durante protesto na cidade de Londonderry, na Irlanda do Norte, contra o chamado Acordo da Sexta-Feira Santa, que encerrou décadas de guerra civil e completou 25 anos nesta segunda-feira (10).

A polícia informou que ninguém ficou ferido, mas relatou danos patrimoniais -ao menos uma viatura policial foi atingida pelas chamas no bairro nacionalista de Creggan, de maioria católica.

O episódio de violência aconteceu na véspera da visita do presidente dos EUA, Joe Biden, ao país. O democrata tem origens irlandesas e fez parte do grupo de senadores americanos que pressionou para que Washington se esforçasse diplomaticamente para pôr fim ao conflito. Nesta semana, o americano cumprirá agendas em Belfast e Dublin.

"O que vimos acontecer em Creggan foi incrivelmente desanimador. Foi um ataque sem sentido e imprudente contra oficiais que cumpriam deveres legais", disse o chefe da polícia Nigel Goddard. Ele acrescentou que as autoridades trabalham para reunir provas e que as imagens coletadas devem ser analisadas como parte de uma investigação sobre crimes de terrorismo.

Assinado em 10 de abril de 1998, o Acordo da Sexta-Feira Santa encerrou três décadas de conflito civil que deixou mais de 3.500 mortos na Irlanda do Norte. Os embates colocaram em lados opostos a população protestante favorável à aproximação com a Grã-Bretanha, e a católica, que defendeu a independência ou a integração com a República da Irlanda.

Também chamado de Acordo de Belfast, o tratado foi obtido após anos de promessas de cessar-fogo e negociações, que envolveram uma frente multipartidária e representantes do Reino Unido e da República da Irlanda. Mas ainda hoje são registrados casos de violência esporádicos.

Diante do temor de possíveis ataques, a agência de inteligência britânica elevou no mês passado o alerta de segurança para "severo". O status mudou depois que um policial fora de serviço ficou gravemente ferido após um ataque com arma de fogo do novo IRA, um dos pequenos grupos militantes dissidentes.

Além das manifestações nas ruas, o aniversário do Acordo da Sexta-Feira Santa intensificou debate sobre pontos do tratado que precisam ser aperfeiçoados. Um deles é o próprio funcionamento das instituições políticas no país. Há quase um ano, a Irlanda do Norte não tem governo executivo e assembleia legislativa em plena operação.

Apesar de ter vencido pela primeira vez as eleições regionais, o nacionalista Sinn Féin, que defende a reunificação com a República da Irlanda e é apoiado pela maioria católica, não conseguiu empossar a primeira-ministra, Michelle O'Neill.

Isso porque seu principal opositor, o Partido Unionista Democrático (DUP), pró-Reino Unido e identificado com os protestantes, é também seu aliado forçado. Pelas regras do acordo de paz, as duas legendas são obrigadas a compartilhar o poder. O mais votado indica o primeiro-ministro, o segundo, o vice, e ambos têm o mesmo status. O DUP, no entanto, recusa-se a cumprir as formalidades para que o governo assuma e o Legislativo tenha um presidente.

É diante deste imbróglio que Biden deve chegar a Belfast nesta terça-feira (11). Na quarta ele deve ir a uma universidade onde está previsto um discurso do presidente americano.