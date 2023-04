SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs britânicos da banda punk alemã Trigger Cut não puderam ver os shows do grupo que estavam agendados para esta semana no Reino Unido. O motivo, segundo os integrantes, são as mudanças nas regras pós-brexit, a saída do país da União Europeia, que impediram os músicos de entrarem no país na última quinta-feira (6).

"A primeira tentativa de fazer uma turnê lá nos devastou, e ficamos com custos enormes que não foram reembolsados. O mesmo aconteceu agora", afirmou a banda por meio de uma publicação no Facebook. "Não faremos uma terceira tentativa de fazer uma turnê por lá. A dor e a humilhação são profundas."

O grupo classificou de "degradante" o tratamento que recebeu. "Fomos entregues como criminosos à polícia da fronteira francesa", afirmaram. Eles alegam que tinham todos os documentos necessários, mas autoridades britânicas exigiram certificados emitidos pelos sete clubes nos quais tocariam.

A banda, que disse desconhecer esse tipo de documento, planejava entrar no país com uma autorização que permite a músicos permanecer no Reino Unido por até um mês, caso convidados por um cliente. Segundo o jornal britânico The Guardian, essa é uma alternativa barata, em contraste com o Certificado de Patrocínio exigido atualmente --mais caro e burocrático, mas considerado mais seguro pelas autoridades.

"A necessidade de vistos, cadernetas e todo tipo de burocracia significa apenas que os artistas populares acharão inviável fazer uma turnê pela Europa", afirmou ao Guardian Tim Burgess, vocalista da banda britânica de rock The Charlatans, sobre o que considera prejuízos do brexit. "Já há grandes dificuldades para bandas em turnê, com custos crescentes e receita cada vez menor, afetada pelo streaming."

O agente musical Ian Smith chamou de "opacas e confusas" as novas regras, e afirmou ao jornal britânico que todo mês fica sabendo de casos de artistas que não conseguem entrar no Reino Unido após a saída do país do bloco europeu. "Os oficiais de fronteira podem usar seu critério para recusar qualquer pessoa que quiserem, e não há direito de apelação", disse.

Antes do brexit, em 2020, europeus de todos os países-membros do bloco podiam entrar e viver no Reino Unido independentemente de vistos ou autorizações de trabalho. Após a aprovação da saída, que ocorreu sob o governo do agora ex-premiê Boris Johnson, os britânicos ficaram livres para adotar legislação própria sobre o tema --e as regras ficaram mais duras.

Um porta-voz do governo afirmou ao Guardian que todos os pedidos de visto são cuidadosamente avaliados de acordo com as regras de imigração. "O processo de aplicação foi desenvolvido para garantir que todas as decisões do visto possam ser tomadas usando as informações mais precisas e justas para todos os solicitantes", afirmou.

"Obrigado novamente a Boris, ao brexit e à incompetente Polícia da Fronteira do Reino Unido", afirmou a banda pelo Facebook.