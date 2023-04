SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte caiu no mar da costa do México, provocando a morte do piloto e de uma criança de dois anos. As autoridades locais acreditam que eram pai e filho.

A tragédia aconteceu na tarde de sábado (8), na costa da cidade de Mazatlan., próximo ao Pacifico, informou o jornal Mirror. A aeronave atingiu o mar com uma grande colisão e parou com a cauda no ar.

A aeronave destruída no acidente era um Cessna 210 Centurion, que decolou da localidade vizinha de El Roble.

As imagens feitas por testemunhas mostraram um pequeno avião caindo no mar. Quatro outros passageiros foram levados às pressas para o hospital e seguem em estado grave.

O episódio está sendo investigado pelas autoridades e órgãos de aviação do México.