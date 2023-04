SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança de 7 anos e seis adultos foram mortos no sábado (15) após homens armados invadirem um resort no México, segundo autoridades do país.

Os criminosos invadiram o local na cidade de Cortazar, no estado de Guanajuato. O departamento de segurança de Cortazar ainda não sabe quem são os autores do crime e qual foi a motivação do ataque.

Uma pessoa ficou ferida gravemente após o atentado. Um vídeo feito logo após o ataque mostrou adultos e crianças chocados passando por pilhas de cadáveres perto de uma piscina.

"Após o ataque, (os agressores) fugiram, mas não antes de causar danos à loja do resort e levar as câmeras de segurança e o monitor", disse o departamento de segurança de Cortazar em um comunicado.