SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio no hospital de Pequim nesta terça-feira (18) deixou ao menos 21 mortos. O balanço, informado pelo Beijing Daily, jornal oficial do Partido Comunista na capital da China, foi divulgado às 18h do horário local (7h do horário de Brasília), cinco horas após o início do incidente, às 13h (2h de Brasília).

Os serviços de socorro conseguiram retirar 71 pacientes do hospital Changfeng, localizado no bairro de Fengtai, no oeste da capital, nas duas horas seguintes.

As causas do incidente são desconhecidas. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado dos feridos.

Segundo o South China Morning Post, vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas sentadas em unidades de ar condicionado no exterior do prédio, enquanto outros se improvisavam cordas para escapar do prédio.