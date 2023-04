SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo neonazista se reuniu em um restaurante para comemorar o aniversário de Adolf Hitler (1989-1945). A ação dos extremistas foi registrada por testemunhas e acabou se tornando caso de polícia.

Segundo o jornal Daily Star, cerca de 20 homens se reuniram em uma unidade do restaurante de comida alemã "The Bavarian", no Westfield Knox Shopping Centerem, em Melbourne, na Austrália, na quinta-feira (20).

O pelotão teria sido visto realizando saudações nazistas semelhante as realizadas entre as décadas de 1930 e 1940 na Alemanha. A cena aconteceu no mesmo dia do 134º aniversário de Hitler.

Imagens mostram os homens, incluindo o líder da Rede Nacional Socialista, Thomas Sewell, carregando um retrato de Hitler e dois balões com as letras HH, usado por nazistas para a expressão "Heil Hitler" (Salve Hitler, na tradução).

Uma mensagem vazada do aplicativo Telegram mostrou Thomas Sewell dizendo que o grupo, apesar da "noite ótima e agitada", foi convidado a se retirar do shopping. "Mesmo sem infringir nenhuma lei e não perturbar ninguém, fomos atacados pela polícia, que ficaram terrivelmente incomodados por estarmos comemorando este dia sagrado. Fomos forçados a comer o bolo para Hitler às pressas".

A expulsão do grupo foi confirmada pela polícia, que disse não ter identificado crime. "Um grupo de pessoas fez uma saudação nazista no local e foi forçado a sair por volta das 20h45", disse um porta-voz da polícia de Victoria. "Os agentes conduziram o grupo para fora do estabelecimento e nenhum delito foi identificado."

Em entrevista ao jornal local NCA NewsWire, Dvir Abramovich, presidente da Comissão Anti-Difamação, classificou o ato nazista como "um mal singular".

"Algo está muito errado em Victoria, e todos nós devemos ficar alarmados com essa indignação descarada e de revirar o estômago que será para sempre uma mancha em nosso estado", disse. "Imagine o horror terrível que um sobrevivente do Holocausto sentiria se testemunhasse essa expressão pública de um mal singular que provavelmente nunca pensou que veria em sua vida."