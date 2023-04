SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Lula chegou à Espanha nesta terça-feira (25) para a reta final da viagem à Europa, após passar quatro dias em Portugal.

O presidente deve almoçar ou jantar em Madri com o rei Felipe 6º.

Ele também terá um encontro com centrais sindicais espanholas em Madri nesta terça-feira. Depois, participa do encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Espanha.

Lula se reunirá com o primeiro-ministro Pedro Sánchez por volta de 11h de quarta-feira (26).

Segundo o Planalto, a viagem a Portugal e Espanha "faz parte do relançamento das relações diplomáticas do Brasil com seus principais parceiros", após o isolamento internacional do Brasil sob Jair Bolsonaro.

ESPANHA COMO MEDIADORA DO ACORDO UE-MERCOSUL

O diálogo com a Espanha será fundamental para as pretensões diplomáticas brasileiras, já que o país ibérico assumirá em julho, por seis meses, a presidência rotativa da União Europeia."Porém, o presidente Lula tem mostrado que a sua política externa está em construção, e por isso, ainda temos de perceber se os interesses e os valores do Brasil estão em sintonia com os interesses e valores de Portugal, e da União Europeia", afirma a professora de relações internacionais na Universidade Nova de Lisboa, Carmen Fonseca..A especialista acredita que o acordo comercial Mercosul-União Europeia faz parte dos temas em que a Espanha poderia funcionar como "mediadora" junto aos parceiros no bloco europeu.