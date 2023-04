MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - Ainda lidando com as repercussões negativas de suas declarações sobre a Guerra da Ucrânia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se esquivou nesta quarta-feira (26) de uma pergunta sobre se considerava os territórios da Crimeia e do Donbass ucranianos ou russo.

"A mim não cabe decidir de quem é a Crimeia ou o Donbass. Quem tem que discutir isso são os russos ou os ucranianos", respondeu o líder brasileiro a um jornalista espanhol após reunião de pouco mais de uma hora com o premiê espanhol Pedro Sánchez, no Palácio da Moncloa, sede do governo em Madri.

Apenas duas perguntas foram permitidas à mídia que acompanhou o encontro, uma para a imprensa espanhola, e a outra, para a brasileira. Ambas tiveram o conflito que se desenrola na Ucrânia como tema.

Três acordos foram oficializados no evento. Um memorando sobre cooperação universitária, outro entre os ministérios do Trabalho dos dois países e uma carta de intenções na área de ciências, tecnologia e inovação foram assinados pelos respectivos ministros. Depois da reunião, o presidente brasileiro almoçou com o rei Felipe 6° no Palácio Real, em evento sem acesso à imprensa.

Ele chegou à Espanha na terça (25) para dois dias de compromissos após a passagem de seis dias por Portugal. Do almoço, Lula seguiria direto para o aeroporto, encerrando a visita à península ibérica.