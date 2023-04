SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Sudão está mergulhado em um conflito que começou no último dia 15 e se aproxima de uma guerra civil. Os generais Fatah al-Burhan, líder do país, e Mohamed Hamdan Dagalo, conhecido como Hemedti, do grupo paramilitar RSF (Forças de Apoio Rápido) discordam sobre a participação dos paramilitares no Exército e disputam a formação de um eventual governo de transição.

Essas são as principais divergências dos antigos aliados que, juntos, derrubaram a ditadura de 30 anos de Omar al Bashir em 2019 e, agora, mergulharam o Sudão em uma onda de violência que já matou mais de 500 pessoas e feriu outras 4.200. A ONU descreveu a situação atual do país como catástrofe humanitária.

Entenda o que está em jogo na disputa e seus desfechos até aqui.

COMO ESTAVA O SUDÃO ANTES DO CONFLITO?

Os combates começaram após meses de tensões entre os líderes do Exército sudanês e do grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF). Rumores sobre um confronto entre os soldados de al-Burhan e de Hemedti circulavam haviam meses.

Os antigos aliados uniram forças para derrubar em 2019 o ditador Omar al-Bashir, que liderou o país por três décadas. A instabilidade aumentou em 2021, quando os generais participaram de um golpe de Estado que prendeu o então premiê, Abdallah Hamdok, e encerrou a transição para o regime democrático.

O golpe motivou protestos em defesa da democracia e contra o regime. Hamdok, que voltou ao cargo de premiê após um acordo com as forças de segurança, renunciou em janeiro do ano passado depois que dezenas de pessoas foram mortas em manifestações.

À época, Hamdok disse que fracassou em sua tentativa de alcançar um consenso e afirmou que diferentes forças políticas do Sudão estavam "fragmentadas demais". Desde então, as divergências entre o Exército e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido só aumentaram. Disputas de militares pelo poder são comuns na história do Sudão, um dos países mais instáveis politicamente em todo o mundo.

QUAIS SÃO AS CAUSAS DO CONFLITO?

Os gatilhos para início dos combates foram divergências dos generais al-Burhan e Hemedti sobre a participação dos paramilitares nas Forças Armadas ?embora o regime não rejeite a integração do grupo ao Exército, quer impor condições e limitar seu escopo de atuação. As facções comandadas pelos dois generais ainda disputam a formação de um novo governo de transição.

Os atritos ficaram mais evidentes no início deste mês, quando as duas partes deveriam ter assinado um acordo para transição ao regime democrático. Quando as lutas começaram, no dia 15 de abril, os dois lados se acusaram de terem iniciado os confrontos.

QUEM SÃO AS PARTES ENVOLVIDAS?

As Forças de Apoio Rápido são um grupo paramilitar no Sudão comandado pelo general Hemedti. Analistas estimam que a organização tem em cerca de 100 mil soldados em todo o país.

O grupo tem origem nas chamadas milícias janjaweed, acusadas de cometerem atrocidades na região de Darfur nos anos 2000. À época, soldados foram convocados pelo então ditador, Omar al-Bashir, a reprimir uma rebelião liderada por povos não árabes. Estima-se que 300 mil pessoas foram mortas no conflito.

Com o passar do tempo, o grupo cresceu e passou a ser usado como guarda de fronteira, principalmente para reprimir a migração irregular. Em 2017, foi aprovada uma lei que legítima o grupo paramilitar como força de segurança independente.

Depois, em 2019, após a destituição do ditador, o general Hemedti assinou um acordo de compartilhamento de poder que o tornava número dois no comando do Sudão. O número um é o general al-Burhan, que controla o Exército sudanês.

Agora, os dois estão em confronto.

QUAL É A SITUAÇÃO ATUAL DO CONFLITO?

Desde o início dos combates em 15 de abril, ataques aéreos e de artilharia mataram pelo menos 512 pessoas e feriram quase 4.200 até esta quarta (26). Os ataques também destruíram hospitais e limitaram a distribuição de alimentos no país, onde um terço dos 46 milhões de pessoas já dependia de ajuda humanitária antes mesmo do conflito.

A Organização Mundial da Saúde disse que apenas 16% das instalações de saúde estavam funcionando em Cartum, a capital, e projetou "muito mais mortes" devido a doenças e escassez de alimentos, água e serviços médicos, incluindo imunização. Estima-se que 50 mil crianças com desnutrição aguda tiveram o tratamento interrompido devido ao conflito, e os hospitais que ainda funcionam enfrentam escassez de suprimentos, energia e água.

O SUDÃO ESTÁ EM GUERRA CIVIL?

Especialista em dinâmicas de segurança na África e doutorando em relações internacionais, Lucas de Oliveira Ramos afirma que, por ora, não.

As partes envolvidas não declararam uma guerra formal e tampouco têm projetos antagônicos definidos. Além disso, não há clareza sobre as demandas dos grupos envolvidos, que concentram os combates na capital e nos arredores.

OS ACORDOS DE CESSAR-FOGO FUNCIONAM?

Todas as tréguas acordadas entre os dois lados fracassaram. Ainda que oficialmente em vigor, nenhum plano de cessar-fogo funcionou completamente, visto que os ataques continuaram. As tentativas de interromper o conflito envolvem principalmente os EUA, mas também abrangem, por exemplo, a União Africana, fórum que reúne 55 países do continente.

O plano vigente nesta quarta-feira (26) tampouco trouxe avanços concretos. Um dos lados, o do general al-Burhan, aprovou a extensão da trégua oficial por mais 72 horas. Além da ineficácia do acordo, no entanto, as Forças de Apoio Rápido não haviam respondido publicamente à proposta até a noite desta quarta (26).

COMO A COMUNIDADE INTERNACIONAL REAGIU AOS ACONTECIMENTOS?

Tanto os EUA como seus rivais no xadrez global, China e Rússia, pediram o fim imediato das hostilidades, assim como organizações multilaterais como ONU e União Europeia, além do próprio papa Francisco, que afirmou estar rezando para que "as armas fossem abaixadas".

Em 24 de abril, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou que o Exército do país africano e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido concordaram com a implementação de um cessar-fogo, em trégua mediada pelos EUA e que viria a fracassar.

O americano também manifestou preocupação para a atuação de forças externas no Sudão. Segundo Blinken, militares do Grupo Wagner, uma organização mercenária russa, ameaçam agravar o conflito. O grupo nega envolvimento no conflito atual, mas é acusado de ter relações comerciais e militares com o país africano.

O ministro das Relações Exteriores da Finlândia, Pekka Haavisto, manifestou preocupação semelhante. Segundo ele, ao se desvencilhar diplomaticamente, o Ocidente pode permitir que a Rússia ganhe influência no Sudão. No início de abril, Helsinque passou a integrar a Otan, a aliança militar ocidental.

Enquanto isso, diversas missões continuam empenhadas em resgatar cidadãos estrangeiros. Ao todo, mais de mil cidadãos da União Europeia foram retirados do Sudão desde o início do conflito, disse o chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell.

Já o Itamaraty informou que um grupo com dez brasileiros conseguiu fugir do país atravessando a fronteira com o Egito depois de uma longa viagem em um micro-ônibus.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou para o risco de uma "conflagração catastrófica", afirmando que o conflito poderia se espalhar para outros países. "Devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para tirar o Sudão da beira deste abismo", disse.