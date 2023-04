SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem matou três pessoas a tiros e depois se suicidou, neste domingo (30), na cidade portuguesa de Setúbal, a 45 quilômetros de Lisboa. Segundo a imprensa local, o homicídio está relacionado a desavenças entre o autor e as vítimas.

Entre os mortos está o secretário da Associação Columbófila de Setúbal ?prática da criação, seleção e cultivo de pombos-correio para competição. De acordo com a CNN Portugal, no momento do homicídio as vítimas esperavam a chegada de pombos lançados em Cáceres, na Espanha. Todos os envolvidos eram praticantes da modalidade e tinham mais de 50 anos.

Segundo o jornal português Público, o assassino e as vítimas discutiam sobre dinheiro e repartição de lotes na região onde ocorreu o homicídio. Na área, há um aglomerado habitacional, conhecido como Bairro Azul.

A jornalistas, a comissária da Polícia de Segurança Pública Andreia Gonçalves, do Comando Distrital de Setúbal, disse que o caso seria uma situação isolada e que não tem relações com o dia a dia da região.

Segundo policiais ouvidos pelo Público, o assassino se matou logo depois da chegada dos policiais ao local. "Estamos a recolher dados sobre a gênese do conflito e elementos junto de outras fontes", disse um policial à agência de notícias Lusa. Ele afirmou ainda que a arma do crime, uma escopeta, foi apreendida pelas autoridades.

O caso será investigado pela Polícia Judiciária.