SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski cumprimentou e recebeu a bênção do papa Francisco, em Roma.

Ele viajou ao país para participar de um seminário sobre tributação e economia digital na Universidade Sapienza. No evento, Lewandowski defendeu que as cortes supremas devem reinterpretar as normas constitucionais à luz das mudanças sociais e refletir sobre novas formas de tributação.

O ministro se aposentou no mês passado, depois de 17 anos no Supremo. Ele presidiu a própria corte, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas eleições gerais de 2010, o Senado --e chegou a ocupar a própria Presidência da República interinamente.

Lewandowski recebeu de volta sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e está montando um escritório de advocacia na zona central de Brasília. Agora, deve se dedicar a dar pareceres e a atuar como advogado em causas que considere relevantes.

Doutor e livre-docente em direito do Estado pela USP, Lewandowski tem também mestrado na área de Relações Internacionais pela Fletcher School of Law and Diplomacy, em cooperação com Harvard.