SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A norte-americana Kouri Darden Richins, que escreveu um livro sobre luto após a morte do marido, Eric Richins, foi presa nesta semana acusada de matá-lo por overdose de fentanil. As informações são do New York Post.

Kouri foi presa na segunda-feira (8) após descobertas na investigação da morte de Eric que a tornaram a principal suspeita. O caso ocorreu em Utah, nos Estados Unidos.

Ela é acusada de envenenar o marido e responderá por homicídio agravado, além de sofrer acusações por posse de substância controlada com a intenção de distribuir.

A autópsia constatou que a causa da morte foi em decorrência de uma overdose de fentanil. Eric Richins foi encontrado morto por policiais em 4 de março de 2022. Na época, Kouri informou aos agentes que preparou um drink chamado Moscow Mule, uma bebida misturada de vodca, e deu ao marido para celebrar a venda de uma casa.

CONO OCORREU O CRIME, SEGUNDO A POLÍCIA:

Após servir o marido com uma bebida (segundo a polícia, envenenada), a mulher teria ido até o quarto dos três filhos onde adormeceu junto com as crianças. Quando acordou por volta das 3h da madrugada, a suspeita relatou que foi para o quarto que dividia com o marido e ele estava adormecido. Ao tocar nele, sentiu seu corpo frio e ligou para a emergência.

À polícia, ela também teria dito que quando foi para o quarto das crianças deixou o celular no cômodo que dividia com o esposo. Porém, os registros telefônicos mostram que o aparelho foi usado várias vezes no período em que ela alega ter ficado sem o celular.

O suspeito de ter repassado as drogas à Kouri já foi ouvido pelos investigadores. O homem não identificado teria deixado os comprimidos em um endereço indicado pela suspeita, e ela teria pago em dinheiro R$ 4.490 por cerca de 15 a 30 comprimidos da droga.

Ela teria comprado os comprimidos de fentanil no dia 26 de fevereiro. Uma semana depois, a vítima foi encontrada morta.

Nos meses após a morte do marido, Kouri chegou a publicar um livro infantil com ilustrações para ajudar crianças a lidar com o luto. A obra foi intitulada "Are You With Me?" ("Você Está Comigo?", em tradução livre). Na época do lançamento, ela chegou a participar de programas de TV para divulgá-lo.