SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram após um ataque a tiros em uma fábrica da Mercedes-Benz em Sindelfingen, no sudoeste da Alemanha

Um homem de 53 anos abriu fogo contra trabalhadores. Segundo a polícia, ele é da região e agiu sozinho. Ele foi preso.

O homem seria um contratado externo da área de logística, informou a polícia ao jornal alemão Bild.

A polícia descartou perigo para a comunidade e para trabalhadores da fábrica, que tem mais de 100 anos, foco na produção de carros de luxo e emprega 35 mil pessoas, de acordo com o site da empresa.

A Mercedes afirmou que os trabalhadores atingidos também eram de uma prestadora de serviços externa. "Nossos pensamentos estão com as vítimas, suas famílias e todos os colegas no local", escreveram.