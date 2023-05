SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diversos turistas britânicos tiveram seus voos desviados após um drone invadir a pista de pouso e decolagem do Aeroporto de Gatwick, o segundo maior de Londres.

Segundo o jornal Metro, a confusão aconteceu na tarde do último domingo (14), quando os serviços de segurança do local notaram a presença do objeto voador.

Por causa disso, as pistas do aeroporto foram fechadas e os voos de chegada e de partida cancelados.

Pelo menos 12 voos de entrada foram desviados de Gatwick enquanto os investigadores procuravam o objeto não identificado.

Alguns passageiros que voltavam para casa foram encaminhados para outros aeroportos. De acordo com os gestores do aeroporto, a maioria dos voos cancelados vinham de cidades da Europa e da Ásia.

Nas redes sociais, um passageiro reclamou: "Preso no aeroporto de Gatwick com um atraso de 45 minutos e contando porque um idiota está pilotando um drone".

Outro passageiro, chamado Tarquin Cooper, disse: "Você está ciente de que Gatwick está fechado devido à atividade de drones? Está sentado na pista há uma hora."

Segundo a lei britânica, os pilotos de drones não estão autorizados a pilotar seus drones a menos de 5 km de qualquer aeroporto do Reino Unido ou acima de 400 pés no ar.

O drone foi localizado por volta das 13h45 (horário local). Até o momento, as autoridades não informaram se foi revelado a quem o dispositivo pertence.