SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mãe e seus filhos ficaram arrasados depois de o cão da família ser sequestrado novamente horas após ser resgatado de outro roubo.

Reggie, de 11 meses, foi sequestrado durante uma invasão na casa de seu dono, três meses atrás, em Exeter, Devon (Reino Unido).

Ele foi encontrado em um matagal no sábado (13) e, após ser verificado pelas autoridades, seria devolvido à sua família, informou o jornal britânico Mirror.

Emocionada, a dona de Reggie, Shantelle Owens, estava pronta para reencontrar com o animal, mas duas horas depois, o cão da raça Cane Corso foi roubado por um homem que entrou no consultório do veterinário para onde o animal foi levado. O suspeito entrou pela porta lateral fingindo ser um funcionário.

De acordo com os investigadores, o suspeito fugiu com Reggie de carro após sair despercebido da clínica com o cachorro.

Shantelle e seus quatro filhos ficaram chocados ao serem avisados sobre o que aconteceu com o cão e exigem ações da polícia para recuperá-lo.

"Estamos todos arrasados, especialmente meus filhos mais velhos, de seis e quatro anos. Eles continuam perguntando onde Reggie está e por que ele não está aqui. Não entendo por que alguém faria isso", comentou. "Aparentemente, alguém entrou no veterinário por uma porta lateral, pegou Reggie e abriu caminho, ficando bastante agressivo com as pessoas."

Shantelle, que está esperando outro filho, alegou que vive momentos de estresse e ansiedade por conta do crime.

"É de partir o coração e estou apenas rezando para que Reggie esteja seguro. Ele é um cão de família tão amoroso. Imploramos a qualquer pessoa com qualquer informação que o leve para casa, para sua família".