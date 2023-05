SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um caça F-18 caiu e explodiu na Base Aérea de Zaragoza, na Espanha, enquanto um piloto realizava práticas de exibição neste sábado (20), por volta das 12h10 do horário local (7h10 de Brasília). De acordo com a Aeronáutica espanhola, o militar conseguiu fazer uma manobra para se ejetar antes da colisão e não corre risco de vida.

"A aeronave caiu dentro do perímetro da base [aérea]", destacou a entidade em publicação nas redes sociais. "O piloto acidentado do F-18 já está no hospital, e sua vida não corre perigo", acrescentou. A cidade de Zaragoza está localizada no nordeste do território, a cerca de 300 km da capital, Madri.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a aeronave em descontrole, subindo em direção ao céu e descendo de forma abrupta, pouco antes de colidir com o chão. Em um segundo vídeo, é possível ver o paraquedas do piloto se abrindo segundos antes da explosão.

De acordo com o jornal El País, o piloto apresentou traumas e ferimentos na região das pernas. Ao veículo, a Guarda Civil espanhola confirmou que ninguém além dele se feriu durante o acidente.