SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Rússia afirmou, neste sábado (20), ter assumido o controle de Bakhmut, cidade no leste da Ucrânia que foi palco da batalha mais sangrenta desde que a guerra começou, há quase 15 meses.

O ataque à cidade, que está quase totalmente destruída, foi liderado por mercenários do Grupo Wagner. Seu líder, Ievguêni Prigojin, disse que suas tropas haviam finalmente expulsado as últimas forças ucranianas de dentro da cidade.

Conquistar Bakhmut --que os russos chamam pelo nome que a cidade tinha na época da União Soviética, Artiomovsk-- representaria a primeira grande vitória de Moscou no conflito em mais de dez meses.

"Como resultado das ofensivas das unidades de ataque do Wagner, apoiadas pela artilharia e aviação do Grupos das Forças do Sul, a liberação de Artiomovsk foi completada", disse o Ministério de Defesa da Rússia em um comunicado de uma linha.

Kiev desmentiu o anúncio feito por Prigojin no sábado, mas não comentou o comunicado do governo russo. O presidente Vladimir Putin parabenizou as tropas por conquistarem a cidade e disse que aqueles que se destacaram receberão prêmios, segundo relatos de agências de notícias do país.

Os anúncios se deram após uma semana em que as forças ucranianas haviam feito os avanços mais rápidos em frentes de batalha ao norte e ao sul de Bakhmut.

Prigojin, que acusou várias vezes os militares russos de terem abandonado territórios conquistados por mercenários do Wagner, disse que suas forças iriam se retirar do local em cinco dias para descansar e que passariam o comando da cidade em ruínas para os soldados russos.

"Hoje, ao 12h, Bakhmut estava totalmente capturada", disse Prigojin em um vídeo em que ele aparece de uniforme militar em frente a uma fileira de combatentes com bandeiras da Rússia e faixas do Wagner. "Nós capturamos a cidade inteira, de casa em casa."

O porta-voz das Forças Armadas ucranianas, Serhii Tcherevatii, reagindo à declaração de Prigojin, disse à Reuters: "Isso não é verdade. Nossas forças estão combatendo em Bakhmut".

A batalha por Bakhmut expôs a divergência crescente entre os militares russos e o grupo Wagner, que recrutou milhares de detentos em prisões russas para serem mercenários. Durante duas semanas, Prigojin divulgou vídeos e áudios diários criticando os líderes militares da Rússia, sem poupar os palavrões.

Moscou vinha dizendo que tomar o controle de Bakhmut seria o primeiro passo para avançar mais na região do Donbass, o leste russófono da Ucrânia. O anúncio dos russos se dá em meio aos preparativos para a contra ofensiva da Ucrânia.