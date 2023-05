SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um tumulto deixou pelo menos 12 mortos e centenas de feridos neste sábado (20), em San Salvador, capital de El Salvador. O incidente ocorreu no Estádio Cuscatlan, durante o jogo entre Alianza e FAS, pelas quartas de final. O Diretor do Sistema Nacional de Proteção Civil, Luis Alonso Amaya, disse que a confusão teria acontecido devido ao excesso de venda de bilhetes, investiga-se se parte desses eram falsos.

Muitas pessoas ainda tentavam acessar ao estádio quando os portões foram fechados. Com a confusão, alguns torcedores do Alianza derrubaram o portão do setor geral e adentraram ao local do jogo para se salvar e pedir ajuda. A partida foi suspensa aos 16 minutos do primeiro tempo.

De acordo com a Polícia Nacional Civil, foram realizados cerca de 500 atendimentos, entre feridos e pessoas com colapsos nervosos após o susto. Em torno de 100 pessoas foram encaminhadas para hospitais da cidade com sinais de asfixia.

No Twitter, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, disse que realizará uma investigação exaustiva para punir os responsáveis. "Todos serão investigados: times, dirigentes, estádio, bilheteria, liga, federação, etc. Quem quer que sejam os culpados, eles não ficarão impunes", publicou.

A Federação Salvadorenha de Futebol (Fesfut) lamentou o ocorrido e informou que todo o futebol nacional está suspenso neste domingo (21).