SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em encontro com jornalistas em Hiroshima, no Japão, nesta segunda-feira (22), prestes a voltar ao Brasil após participar como convidado da cúpula do G7, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o motivo pelo qual não encontrou seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, foi a ausência do líder no horário marcado.

"Se ele teve um outro problema mais sério, um encontro mais importante, eu não sei. O dado concreto é que estava marcado aqui nesse salão às 15h15 o encontro com Zelenski", afirmou.

Também disse não estar "desapontado" com a ausência da reunião --como o líder do Leste Europeu havia sugerido à imprensa na véspera--, e sim "chateado".

"Gostaria de encontrar com ele e discutir o assunto", disse, em referência à sua proposta de mediação de paz da guerra entre Moscou e Kiev. "Mas veja, o Zelenski é maior de idade, ele sabe o que faz", prosseguiu Lula, acrescentando que, embora não o encontro não tenha se efetivado agora, haverá outras oportunidades no futuro.