SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ataques em território russo nos últimos dias geraram uma nova guerra de versões no conflito que persiste no Leste Europeu há 15 meses. Autoridades de Moscou afirmam que sabotadores ucranianos cruzaram a fronteira e se infiltraram na cidade de Graivoron, no oeste do país, enquanto líderes de Kiev dizem que os atos foram realizados por grupos armados locais em oposição ao Kremlin.

Ao menos oito pessoas ficaram feridas nos ataques que danificaram três casas e um prédio administrativo, segundo o governador da região, Viacheslav Gladko. Ele disse nesta segunda-feira (22) que parte da população estava fugindo e que o governo havia iniciado uma "operação antiterrorista", estabelecendo às autoridades poder para limitar a circulação de pessoas e para suspender ou restringir serviços de comunicação, incluindo redes de telefonia móvel e de internet.

Imagens aéreas do que seriam blindados ucranianos cruzando a fronteira e entrando na região de Graivoron foram divulgadas no canal Baza, do Telegram, vinculado ao Kremlin. De acordo com o governador Gladkov, o Exército russo, guardas de fronteira, a guarda presidencial e agentes do FSB (Serviço Federal de Segurança da Rússia) buscam os autores dos ataques em solo russo.

O governo da Rússia não informou detalhes sobre as condições ou equipamentos usados nas ações. Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, disse apenas que os supostos invasores estavam sendo repelidos pelas forças da Rússia, e que o presidente Vladimir Putin estava a par da situação.

Líderes da Ucrânia negam participação nos atos. Citando a inteligência militar de Kiev, a agência ucraniana Hromadske disse que dois grupos armados, a Legião da Liberdade da Rússia e o Corpo de Voluntários Russos, estavam realizando os ataques. Ambos são formados por cidadãos russos contrários à invasão do país vizinho, iniciada em fevereiro do ano passado.

Na guerra de versões que caracteriza o conflito, o Corpo de Voluntários da Rússia divulgou nesta segunda um vídeo que mostra um combatente supostamente inspecionando um blindado da Ucrânia capturado em território russo. Já canais ucranianos publicaram gravações do que seriam combatentes russos detidos pelas Forças Armadas de seu país.

Em uma delas, um militar de olhos vendados diz que foi capturado. A agência de notícias Reuters não pode verificar as imagens de maneira independente.

Autoridades relataram indícios de combates em três assentamentos russos em regiões próximas à Ucrânia. O canal Open Belgorod, no Telegram, divulgou que a energia e a água foram cortadas em várias aldeias.

Em solo ucraniano, as forças russas continuam empenhadas em expulsar soldados ucranianos remanescentes na cidade de Bakhmut, palco da batalha mais longa da guerra até aqui e que foi reduzida à ruínas.

No fim de semana, general ucraniano Oleksandr Sirski, admitiu que apenas um pequeno contingente de soldados ucranianos continua em Bakhmut, admitindo que o território fora perdido para as forças invasoras. Por outro lado, forças de Kiev avançaram em regiões nos arredores da cidade, acrescentou.

