SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, afirmou que uma "nova onda" de drones da Rússia se dirige à capital na madrugada deste domingo (28) no horário local -noite de sábado no Brasil- e que os ataques deixaram ao menos uma pessoa morta até aqui.

No aplicativo de mensagens Telegram o líder regional afirmou que explosões estão sendo relatadas na cidade e em municípios vizinhos e que a defesa aérea ucraniana já destruiu ao menos 20 drones.

Newsletter Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo; aberta para não assinantes. *** "Permaneçam em abrigos, não negligenciem sua segurança, será uma noite difícil", pediu ele aos moradores da capital.

Ainda de acordo com o prefeito, a queda de destroços de um drone perto de um posto de gasolina no distrito de Solomianski deixou uma mulher de 35 anos ferida e um homem de 41 anos morto.

Mais cedo neste sábado, líderes militares do país de Volodimir Zelenski disseram que a esperada contraofensiva ucraniana para recuperar porções leste do país hoje sob controle de Moscou é iminente.