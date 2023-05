SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As congratulações de líderes mundiais ao presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, por sua vitória nas eleições deste domingo (28) começaram ainda antes do anúncio oficial.

Erdogan, 69, foi reeleito para mais um mandato de cinco anos, com 52% dos votos, mais de 2 milhões a mais do que o adversário, Kemal Kilicdaroglu, 74, que ficou com 47,8%, com mais de 99% das urnas apuradas. O comparecimento foi de 85%.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, por exemplo, disse que a vitória de Erdogan "é uma clara evidência do apoio da população turca a uma política internacional independente".

Apesar de a Turquia fazer parte da Otan, a aliança militar de potências ocidentais, o presidente turco mantém diálogo próximo com seu homólogo russo, o que por muitas vezes incomoda Europa e EUA.

Emmanuel Macron, presidente francês, foi um dos primeiros líderes europeus a se pronunciar, listando desafios dos dois países pela frente. "Com o presidente Erdogan, a quem parabenizo por sua reeleição, continuaremos avançando."

O premiê da Hungria, Viktor Orbán, seguiu a linha de Putin e horas antes do anúncio oficial parabenizou o líder turco pelo que chamou de "inquestionável vitória". Ele também felicitou Erdogan na língua turca.

O emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, do Qatar, também parabenizou o turco em um tuíte. "Desejo-lhe sucesso em seu novo mandato, e que você alcance nele o que o fraterno povo turco aspira em termos de progresso e prosperidade".