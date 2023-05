SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Câmara Municipal de São Bernardo do Campo (SP) aprovou moção de repúdio à visita do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, ao Brasil. A cidade é berço político do PT e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"O governo brasileiro, infelizmente, envergonha o país e o mundo ao receber, em território nacional, uma figura tão repugnante. É inadmissível que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua administração abram as portas para um regime que viola os direitos humanos, silencia a oposição e mergulha o país vizinho em uma profunda crise econômica e social", diz o requerimento, apresentado pelos vereadores Paulo Chuchu (PRTB), Julinho Fuzari (PSC), Jorge Araújo (PSD) e Lucas Ferreira (sem partido).

Também foi aprovada moção de congratulação ao governo dos EUA por combater o narcoterrorismo que atua no Brasil com origens na Venezuela.