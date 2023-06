SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pai do jovem russo que morreu após ser atacado por um tubarão-tigre no Egito disse que estava junto com o filho e que viu o momento, mas não pôde fazer nada. A vítima foi identificada como Vladimir Popov, de 23 anos. O ataque ocorreu no Mar Vermelho, no Egito, na quinta-feira (8) e foi filmado por outras pessoas.

"Fomos à praia para relaxar. Meu filho foi atacado por um tubarão, tudo aconteceu em segundos. Que tipo de ajuda você pode dar? Este moedor de carne aconteceu em 20 segundos, ele foi apenas arrastado para baixo da água", disse Yury Popov veículo 112 Media.

O local e outras praias próximas foram fechadas para mergulho pelas autoridades do país. O homem ainda disse que o ataque foi uma coincidência pois as águas da região são seguras.

"Esta é uma coincidência absolutamente ridícula, porque é uma praia segura. Há navios e iates ao redor. Nunca aconteceu isso. Eles costumam atacar em praias selvagens. É apenas algum tipo de destino maligno."

O jovem e a família eram residentes do país. O Ministério do Meio Ambiente do Egito afirmou que o animal foi capturado e levado a um laboratório para ser examinado, a fim de determinar o que motivou o ataque a Vladimir.