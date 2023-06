SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A empresa Scuba Travel confirmou a morte dos três turistas britânicos desaparecidos que estavam em um barco de mergulho que pegou fogo no Mar Vermelho, ao largo da costa egípcia, segundo o jornal britânico The Guardian.

Um porta-voz da operadora de turismo especializada em mergulho confirmou as mortes, dizendo que elas ocorreram quando um barco de mergulho de tamanho médio, chamado Hurricane, pegou fogo próximo à cidade turística de Marsa Alam no domingo.

"É com grande pesar que nós, como operadora de turismo, com corações pesados, devemos aceitar que três dos nossos valiosos passageiros mergulhadores faleceram no trágico incidente. Nossas sinceras e profundas condolências vão para suas famílias e amigos neste momento muito triste", disse um porta-voz da Scuba Travel à Sky News.

Os três passageiros estavam entre 15 praticantes de mergulho que passavam uma estadia de uma semana a bordo do barco quando o incêndio começou na manhã de domingo.

"No momento em que o incêndio começou, 12 mergulhadores estavam participando de uma apresentação a bordo, enquanto os desaparecidos aparentemente decidiram não mergulhar naquela manhã", explicou a companhia, em nota encaminhada à Sky News.

Uma embarcação que estava nas proximidades foi usada para evacuar os mergulhadores e os membros da tripulação também tiveram que abandonar o navio após tentarem encontrar os passageiros desaparecidos, segundo a Scuba Travel.

Um curto-circuito no sistema elétrico da sala de máquinas do barco causou o incêndio, segundo declararam autoridades egípcias após um exame inicial da embarcação.