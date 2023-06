SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia britânica isolou nesta terça-feira (13) o centro da cidade de Nottingham, na Inglaterra, após a descoberta de três corpos na rua. Um motorista de uma van que atropelou pedestres foi detido, e autoridades investigam se há ligação entre os dois casos.

Policiais descreveram os assassinatos como incidentes "trágicos e espantosos". Já o premiê britânico, Rishi Sunak, disse que os fatos são chocantes. "Meus pensamentos estão com os feridos, com as famílias e com os entes queridos daqueles que perderam suas vidas", escreveu nas redes sociais.

A polícia foi chamada às 4h no horário local (0h em Brasília) ao centro, onde duas pessoas foram encontradas mortas. Depois, outro alerta levou os agentes para um terceiro corpo, mais adiante. As vítimas não tiveram a identidade revelada e, segundo investigações preliminares, foram esfaqueadas.

Na sequência, perto do local onde os corpos foram encontrados, o motorista da van atropelou ao menos duas pessoas, que foram hospitalizadas. "Acreditamos que os incidentes estão relacionados", disse Kate Meynell, porta-voz da polícia.

O motorista, cuja identidade também não foi revelada, tem 31 anos e foi detido. Segundo o jornal britânico The Guardian, policiais que atuam contra o terrorismo estão participando das investigações ?a motivação dos crimes, por ora, é desconhecida.

"[O motorista] foi direto para as pessoas. Uma mulher caiu no meio-fio, e um homem foi para o ar. Houve um estrondo. Eu gostaria de nunca ter visto. Isso realmente me abalou", disse Lynn, que testemunhou o episódio, à emissora britânica BBC.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram um grande contingente de policiais e cordões de isolamento em várias ruas de Nottingham. O policial Neil Humphries pediu aos moradores para não irem ao centro porque o local "pode permanecer fechado por muito tempo". A circulação de bondes na cidade também foi suspensa.

"Sou muito grato à polícia de Nottingham e a todos que responderam ao terrível ataque nesta manhã", afirmou nas redes sociais o secretário do Interior, Robert Jenrick.

Nottingham tem aproximadamente 330 mil habitantes e fica a 200 km ao norte de Londres. A tenista brasileira Bia Haddad tem uma partida prevista na cidade inglesa para esta quarta (14), pelo Aberto de Nottinghan.

