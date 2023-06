SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um britânico escapou com vida após um avião de pequeno porte ter caído no mar, na manhã desta terça-feira (13), ao largo da costa de South Wales, no País de Gales, Reino Unido.

Testemunhas relataram ter ouvido o motor do avião falhando antes de vê-lo cair perto de algumas rochas, segundo o jornal Metro.

O piloto foi resgatado em segurança por equipes da RNLI (Royal National Lifeboat Institution), polícia, bombeiros e serviços de ambulância.

Imagens registradas no local mostram o avião vermelho e branco em águas rasas, entre um posto de salva-vidas e o hotel Seabank, em Porthcawl.

Um voluntário da RNLI descreveu o resgate como "um esforço conjunto entre os serviços de emergência".

Um morador local descreveu o que viu como um "acidente quase fatal" e expressou alívio pelo piloto ter sido recuperado com segurança, segundo o jornal The National News.

O piloto foi visto sendo atendido pelos paramédicos e levado do local pelos salva-vidas. Seu estado de saúde é desconhecido.

"Nunca há um momento de tédio em nosso escritório, em Porthcawl", escreveu o responsável pelo perfil Daly Design Studio no Twitter. "Uma pequena aeronave leve fez um pouso de emergência no mar a 200 metros de nós. Felizmente, o piloto conseguiu sair ileso".

As causas do acidente agora serão investigadas pelas autoridades do Reino Unido.