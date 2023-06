SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um voo da British Airways foi cancelado devido ao surgimento de um forte odor no momento em que se preparava para a decolagem, no aeroporto JFK, em Nova York, nos Estados Unidos.

O avião, um boeing 777 da British Airways, se preparava para decolar quando os passageiros sentiram um odor forte e desagradável.

A situação dentro do avião virou um 'pandemônio, segundo declarou uma fonte ao jornal The Sun, "pois ninguém sabia o que estava acontecendo".

Tripulantes começaram a ter reações, como dores de cabeça, coceira nos olhos e relataram um gosto de metal na boca. Uma equipe de emergência subiu a bordo para investigar, mas não detectou nenhuma fumaça nociva, apenas um cheiro estranho.

As autoridades decidiram que o avião não estava seguro para decolar. A fonte acrescentou ao The Sun que as implicações indiretas foram enormes para a companhia aérea, com passageiros perdendo suas conexões e tripulantes sendo mandados para casa.

Um porta-voz da British Airways declarou que a segurança dos clientes e tripulação é sempre uma prioridade e nunca será comprometida. "Pedimos desculpas aos nossos clientes pelo inconveniente causado e oferecemos um voo alternativo ou um reembolso total", informou o porta-voz.