SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo desmembrado de um cirurgião desaparecido havia seis meses foi encontrado pela polícia, em uma floresta da Alemanha.

Um homem que caminhava na terça-feira (13) por uma floresta perto de Rockesvyll, na Alemanha, encontrou pedaços de um corpo humano e alertou a polícia.

Durante a busca, os agentes descobriram que o corpo pertencia ao cirurgião ortopedista Steffen Braun, segundo apurou o jornal Daily Mirror.

Ele havia sido dado como desaparecido entre 30 e 21 de dezembro de 2022 por seus superiores, no Hospital Maria Hilf, em Daun.

No dia 3 de janeiro, o veículo do cirurgião de 53 anos, um Ford Fiesta, foi encontrado incendiado em uma estrada florestal a cerca de 45 quilômetros de sua casa, mas não havia pistas sobre o paradeiro do médico.

Os investigadores acreditam que ele tenha sido vítima de um "homicídio brutal" e uma autópsia foi realizada para ajudar nas investigações.

A polícia suspeita que a arma do crime tenha sido descartada em uma rodovia, entre Wittlich e Gerolstein.

As autoridades acreditam que o assassino era alguém conhecido, mas ainda não identificou um suspeito.

A falta de comunicação da família de Braun sobre seu desaparecimento também está sendo investigada, segundo o canal alemão de TV ARD.