SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um voo da companhia aérea Delta que partia de Edimburgo, na Escócia, com destino a Nova York, nos Estados Unidos, foi cancelado após o piloto ser preso por estar alcoolizado.

Lawrence Russel Jr., 61, foi detido por infringir a Lei de Segurança Ferroviária e de Transporte de 2003. O caso aconteceu na última sexta-feira (16). As informações são da imprensa escocesa.

Na ocasião, faltavam 35 minutos para a aeronave decolar quando o comandante foi preso e o voo precisou ser cancelado.

A legislação considera como infração o piloto com nível alcoólico superior a 20 miligramas por 100 mililitros de sangue. Entretanto, não foi informada exatamente qual era a quantidade de álcool no organismo de Lawrence.

Em nota, a Delta admitiu que um de seus pilotos foi "levado sob custódia" pela polícia escocesa. "A empresa está auxiliando as autoridades com as investigações."

A companhia também afirmou que "não tolera violações" e que "a política de álcool da empresa é uma das mais rígidas do setor".

O piloto compareceu a uma audiência no Tribunal do Xerife de Edimburgo, e não contestou a acusação. Ele foi mantido sob custódia e deve comparecer novamente ao Tribunal.