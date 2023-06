SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A embarcação que desapareceu com cinco pessoas a bordo em uma viagem para explorar os destroços do Titanic é um submersível, não um submarino, como vem sendo popularmente chamado. A principal diferença entre os veículos está relacionada à autonomia no fundo do mar.

O submersível é menor e tem capacidade de locomoção limitada. O veículo depende de um navio-mãe que o acompanha da superfície com sistemas de navegação para orientar a viagem. Kazuo Nishimoto, professor do Departamento de Engenharia Naval da Escola Politécnica (Poli) da USP, diz que ambas as embarcações costumam se conectar por um cabo, o que parece não ser o caso da expedição com o Titan, desaparecido desde domingo (18).

O submersível Titan tinha o apoio do navio canadense Polar Prince. Segundo a empresa OceanGate Expeditions, responsável pela expedição, o veículo usava satélites da Starlink, companhia do bilionário Elon Musk, para ter conexão de internet e manter comunicação com a superfície.

Quando o navio de apoio está sobre o submersível, as embarcações conseguem enviar mensagens de texto curtas entre si. Os tripulantes relatam que o último contato aconteceu após 1h45 de mergulho -o Titan se dirigia aos destroços do Titanic, localizados a 3,8 quilômetros de profundidade.

A expedição ao Titanic começa em Newfoundland, no Canadá, de onde um helicóptero leva os turistas até um navio perto do local dos destroços, segundo reportagem da rede britânica BBC News. O submersível parte dessa embarcação, que serve como base durante a missão.

"Os submersíveis geralmente têm propulsão a motor elétrico e autonomia muito restrita. Não são como os submarinos convencionais, maiores e com geradores no interior", diz Nishimoto. O professor explica que os submersíveis costumam ser transportados ao local em que operam acoplados no navio-mãe.

Segundo a OceanGate, o Titan tem reserva de oxigênio para até 96 horas quando cinco pessoas estão a bordo. O veículo mede 6,7 metros de comprimento e pesa cerca de 10 toneladas. Quando lançada ao mar, a embarcação leva duas horas para descer em águas profundas até o Titanic, segundo a agência Reuters.

Diferentemente dos submersíveis, os submarinos saem e retornam ao porto por conta própria, sem depender de um navio para transportá-los e lançá-los ao oceano. Essas embarcações são maiores, podendo ultrapassar 150 metros de comprimento, e transportam mais pessoas.

Enquanto os submersíveis são usados para turismo, pesquisas, inspeção ou consertos no fundo do mar, os submarinos são utilizados principalmente para fins militares. Não à toa, se deslocam de forma mais rápida e cobrem grandes distâncias.

Os submarinos que têm propulsão nuclear, mais rápidos, chegam a 35 nós (ou 65 km/h). Já os submersíveis raramente ultrapassam os 5 nós (ou 9,2 km) -o Titan se desloca a 3 nós (5,6 km).

Com maior autonomia, os submarinos têm a capacidade de ficar mais tempo submerso, podendo fazer viagens de meses, apenas com breves retornos à superfície para captar oxigênio.

"O emprego estratégico dos submarinos diesel-elétricos fica limitado, enquanto o do submarino com propulsão nuclear é vasto, por possuírem fonte virtualmente inesgotável de energia e poderem desenvolver altas velocidades, podem se deslocar para qualquer lugar em curto espaço de tempo", diz texto publicado pela Marinha brasileira.

A OceanGate descreve o Titan como um equipamento inovador. O veículo é dirigido por um controle semelhante ao de videogames, e seu interior é apertado e simples, com três monitores, um botão, uma janela pequena e um banheiro improvisado. O CEO da empresa, Stockton Rush, disse à emissora americana CBS que o veículo não exige muita habilidade para condução. "É como se fosse um elevador."

David Pogue, repórter da CBS que viajou no Titan em 2022, disse à emissora britânica BBC que hesitou em embarcar porque alguns dos componentes pareciam improvisados. "Você dirige este submarino com um controle de jogo do [videogame] Xbox e parte do lastro era de canos de construção abandonados."

Na tarde desta quarta, o submarino tinha cerca de 20 horas de oxigênio, segundo estimativa da Guarda Costeira dos EUA. As buscas estão concentradas no local em que ruídos foram detectados pelas equipes de resgate.

ENTENDA AS DIFERENÇAS ENTRE SUBMARINO E SUBMERSÍVEL

SUBMARINO

Pode ultrapassar 150 metros de comprimento;

Tem a capacidade de ficar mais tempo submerso, podendo fazer viagens de meses;

Desloca-se de forma mais rápida -os que têm propulsão nuclear chegam a 35 nós (ou 65 km/h);

É um veículo autônomo;

É usado para pesquisas, inspeção ou consertos no fundo do mar e também para fins militares.

SUBMERSÍVEL

Pode ter menos de 10 metros de comprimento e comporta poucas pessoas;

Não tem autonomia para ficar muitos dias submerso -o Titan tem oxigênio para até 96 horas quando cinco pessoas estão a bordo;

Desloca-se de forma mais lenta e não cobre grandes distâncias;

Depende de um navio com sistemas de navegação para orientar sua viagem de forma remota;

É usado para pesquisas, turismo, inspeção ou conserto no fundo do mar.