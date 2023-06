SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O prefeito da cidade de Huehuetán, no México, causou polêmica ao contratar strippers para uma comemoração de Dia dos Pais.

Miguel Villalobos promoveu um evento com música ao vivo, sorteio de eletrodomésticos e show de comédia e chamou strippers para participar.

Imagens feitas por pessoas que estavam na celebração mostram as strippers se apresentando. Em algumas, é possível ver que três homens são escolhidos para deitar no chão do palco, enquanto as strippers dançam sobre eles.

De acordo com o Daily Mail, Villalobos fez o convite do evento no Facebook e proibiu a presença de mulheres e crianças. 'Amanhã! Não se esqueça, um evento só para os pais, chegou o dia', dizia a legenda do prefeito.

A festa causou polêmica entre os moradores e organizações feministas da cidade. "O Dia dos Pais foi pensado para realçar a importância da figura paterna na vida das pessoa (...) Portanto, é lamentável que o (prefeito) Miguel Villalobos tenha oferecido um espetáculo que reproduz estereótipos de gênero, reduzindo as mulheres a objetos sexuais." escreveu o grupo feminista 50+1 Collective Chiapas Chapter.

O prefeito ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto.