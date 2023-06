SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Equipes de resgate detectaram ruídos subaquáticos durante as buscas pelo submersível turístico que desapareceu com cinco pessoas a bordo em uma viagem para explorar os destroços do Titanic, na costa sudeste do Canadá, disse nesta quarta-feira (21) a Guarda Costeira dos Estados Unidos.

Veículos operados remotamente foram realocados para explorar a origem dos ruídos, que ainda não foi esclarecida. A Guarda Costeira não detalhou a extensão dos sons ou como eles foram captados.

O submersível que transportava turistas ao naufrágio do Titanic desapareceu no oceano Atlântico no domingo (18). Autoridades canadenses e dos EUA fazem uma corrida para localizar o veículo, que na manhã desta quarta teria cerca de 25 horas de oxigênio, segundo estimativas.

Os ruídos foram primeiro captados por um avião canadense P-3. Os sons semelhantes a batidas eram detectados a cada 30 minutos. Quatro horas depois, outro sonar foi ativado, e o barulho ainda era ouvido. Um objeto retangular branco na água também teria sido localizado, segundo a rede CNN.

O submersível Titan é operado pela empresa OceanGate Expeditions, cuja proposta divulgada em seu site é aumentar o acesso do público ao oceano profundo. O CEO da empresa, Stockton Rush, disse à emissora americana CBS que o veículo não exige muita habilidade para condução. "É como se fosse um elevador."

A empresa responsável pelo submersível foi alertada sobre a insegurança do veículo, mas discordou das avaliações. Por se tratar de uma inovação, justificou a companhia, o empreendimento não atenderia aos padrões atuais de certificação.

O presidente da OceanGate, Stockton Rush, está entre os turistas a bordo do veículo desaparecido. A viagem era a quinta missão da "Expedição Titanic" em 2023 ?uma tentativa de aumentar o acesso do público ao oceano profundo, de acordo com o site da companhia.