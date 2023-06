SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Guillermo Söhnlein, cofundador da OceanGate, afirmou nesta quinta-feira (22) que o tempo restante para resgatar passageiros do submersível desaparecido é maior do que "a maioria das pessoas pensa". As informações foram publicadas pela CNN.

A experiência da tripulação do submersível Titan aumentará a "janela disponível" para resgate. É o que acredita Guillermo Söhnlein, cofundador da empresa, em comunicado para a CNN. Ele diz que estava falando em nome dele e não da empresa, OceanGate.

A tripulação teria percebido o que deveria ter sido feito. Söhnlein afirmou que o CEO e cofundador da OceanGate, Stockton Rush, que também está a bordo do submersível, e os outros tripulantes teriam "percebido dias atrás que a melhor coisa que eles podem fazer para garantir seu resgate é estender os limites desses suprimentos [de sobrevivência] relaxando tanto quanto possível".

Para ele, esta quinta-feira será um "crítico dia nesta missão de busca e resgate".

"Continuo a ter esperança no meu amigo e no resto da tripulação. [...] Eu encorajaria todos a permanecerem esperançosos em trazer a tripulação de volta com segurança", declarou.

DESTROÇOS ENCONTRADOS PERTO DO TITANIC

Ainda não se sabe se destroços encontrados hoje fazem parte do submersível Titan. A Guarda Costeira dará entrevista coletiva para anunciar detalhes. A conferência está prevista para começar às 16h (horário de Brasília).

Uma equipe médica foi enviada ao local com uma câmara hiperbárica, equipamento que auxilia mergulhadores, segundo o canal norte-americano CNN.

Não há mais oxigênio em submersível, conforme estimativas das autoridades. O estoque de oxigênio da cápsula terminou na manhã desta quinta, mas especialistas dizem que os ocupantes poderiam ter entre 10 e 20 horas de oxigênio extra.

SUBMERSÍVEL SUMIU NO DOMINGO

Embarcação Titan submergiu na manhã de domingo, 18 de junho. Os tripulantes queriam ver os destroços do Titanic, localizado no Atlântico Norte.

Um piloto e quatro passageiros fazem parte da expedição. São eles: Stockton Rush, presidente da Ocean Gate; Hamish Harding, um bilionário de 59 anos, presidente da empresa de aviação Action Aviation; um empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho; e Paul-Henry Nargeolet, que é o capitão do submersível e considerado um dos maiores especialistas do naufrágio do Titanic, segundo informações do The Guardian.

O barco de apoio na superfície, o quebra-gelo Polar Prince, perdeu contato com ele cerca de uma hora e 45 minutos mais tarde, segundo a Guarda Costeira dos EUA.

O submersível foi dado como desaparecido a cerca de 700 quilômetros ao sul de São João da Terra Nova, capital da Terra Nova e Labrador, que pertence ao Canadá, próximo de onde ocorreu o naufrágio do Titanic, em 1912.