SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresa OceanGate Expeditions, responsável pelo submarino que desapareceu no domingo (18), disse nesta quinta-feira (22) acreditar que as cinco pessoas a bordo do veículo morreram.

Mais cedo, a Guarda Costeira dos EUA informou ter encontrado destroços na área onde hoje se concentram os esforços de busca pelo submarino Titan, desaparecido desde o último fim de semana.