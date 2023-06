SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Lula cancelou a participação no jantar com Mohammed bin Salman al Saud, príncipe que deu de presente o kit de joias à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e que também é suspeito de mandar matar o jornalista Jamal Khashoggi.

O evento saiu da agenda oficial do petista, após a repercussão negativa sobre o encontro. Não há, porém, informações sobre o motivo do cancelamento, nem se uma nova data será marcada.

O presidente Lula iria a um jantar com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita na Residência Oficial do Reino da Arábia Saudita em Paris. O evento estava marcado para acontecer às 20h30 (horário local, 1h30 em Brasília).

Inicialmente, a saída de Lula estava prevista para esta noite, às 21h, no horário de Paris. Nesta sexta-feira (23), a comitiva decidiu mudar a partida para a manhã de amanhã (24), após um pronunciamento à imprensa.

Lula participa hoje de vários encontros em Paris, após sua participação na Cúpula para um Novo Pacto Financeiro Global. Ele também tem na agenda um almoço com o presidente francês, Emmanuel Macron, e encontros com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e o presidente da República do Congo, Denis Sassou-Nguesso.

QUEM É O PRÍNCIPE HERDEIRO?

Mohammed bin Salman al Saud presenteou Michelle Bolsonaro com um kit de joias. O governo Bolsonaro teria tentado trazer os bens ao Brasil de forma ilegal, sem declará-los, e as joias acabaram detidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos.

O príncipe também é suspeito de mandar matar o jornalista Jamal Khashoggi em 2018. Segundo relatório de inteligência dos EUA publicado em março de 2021, ele teria autorizado o assassinato ou captura do jornalista, que era crítico do príncipe.