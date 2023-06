SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No primeiro pronunciamento transmitido na televisão após o fim do motim que ameaçou o governo russo, o presidente Vladimir Putin reforçou seu compromisso com a Guerra na Ucrânia e reiterou confiança na vitória da Rússia. A entrevista, exibida neste domingo (25), foi gravada antes da maior crise militar na Rússia desde a década de 1990.

"Nos sentimos confiantes e, claro, estamos em posição de implementar todos os planos e tarefas que temos pela frente", diz Putin. "Isto também se aplica à defesa do país, aplica-se à operação militar especial, aplica-se à economia como um todo e às suas áreas individuais."

O motim foi encerrado no sábado (24) após negociações entre as tropas mercenárias e o governo russo intermediadas pelo ditador da Belarus, Aleksandr Lukachenk.